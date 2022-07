Rafa Nadal, la ferocia di una leggenda

Venerdì se la gioca a Wimbledon con Nick Kyrgios, che fu il primo teenager a battere il tennista spagnolo che ha vinto di più nella storia. E questo australiano figlio di greci, tutto ferocia e trucismo, che offende e si agita, non potrebbe essere più diverso da Rafael Nadal. Come si può giocare così a lungo, pensavano gli esperti già vent’anni fa, in modo così tendineo e selvaggio? Problemi al ginocchio e schiena a pezzi. Quando Nadal ha iniziato a fare sul serio, nel 2003, c’erano i classici infortuni: il gomito, la spalla, il polso. Poi sono cambiati i materiali, le racchette e le corde, e sono sorte patologie del tutto nuove. Tutto è più veloce e Nadal è il più veloce della storia del tennis. E sono arrivati i problemi alla colonna vertebrale, alle ginocchia, ai fianchi, fratture da stress al piede sinistro, dolori al ginocchio e alle articolazioni, tendiniti a volontà e ora anche il colosso dai piedi di argilla.

