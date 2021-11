Il tennis del futuro è quello del presente

Alexander Zverev si allena nel campo secondario del PalAlpitour mentre a pochi metri di distanza i lavori in corso continuano. Intorno a lui c’è un viavai di carrelli che si muovono, cartoni da scartare, personale che chiede indicazioni, allestimenti da completare e lui tira, tira, tira, come se ci fossero solo lui, la pallina e suo fratello Misha dall’altra parte della rete. Dall’altra parte, al Training Center dello Sporting, Andrej Rublev ci impiega circa tre minuti per sistemare l’overgrip della racchetta e se qualcuno chiede alla volontaria che si occupa dell’assistenza dei giocatori com’è il giocatore russo fuori dal campo, lei risponde “gentilissimo, educato, timido”. Hubert Kurkacz cammina davanti al palazzetto e quando passa davanti alla gigantografia che lo ritrae sorride, come a dire: “Sono proprio io”. A Torino, dove da domenica sono in programma le Atp Finals la fretta di finire in tempo aumenta l’adrenalina, corrono tutti, soltanto i campioni sembrano tranquilli, parlano poco, in campo con il loro staff si intendono a gesti o a occhiate, provano il campo, le luci sul Centrale, servizi e risposta, cinque minuti di palleggio più intenso e poi ci si siede in panchina. Ormai tutto quello che potevano fare lo hanno fatto. I giorni prima di un torneo sono i giorni dell’attesa che spesso coincide con la noia.

