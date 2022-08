L'antidiplomatico Dennis Rodman ora vuole "liberare Brittney Griner"

Custode di Michael Jordan e fenomeno d’eccentricità, il pluricampione Nba risponde a una legge morale tutta sua, che l’ha reso grande nel basket e controverso fuori. Fino alle amicizie con i dittatori, utili se c’è di mezzo un prigioniero americano (o così almeno dice lui)

Da oltre trent’anni, oggi lui ne ha 60, Dennis Rodman è il più conclamato simbolo cestistico dell’eccesso. E ogni eccesso nasce da un preciso e personalissimo impulso morale: fregarsene. Sempre, di ciò che pensano gli altri. Da ragazzino ha iniziato a fregarsene del suo stesso fisico, perché i suoi 2,03 metri, a detta di tutti, erano decisamente troppo pochi per un’ala grande. Sarebbe diventato tra i difensori più forti della sua èra e il miglior rimbalzista di sempre – a detta di tutti: secondo lui invece, emerge in una recente intervista a GQ, “è una bella stronzata”. Del suo corpo se n’è anche fregato bevendo a dismisura, sfiorando il suicidio. Per poi curarlo a modo suo: piercing, tatuaggi, capigliature di ogni colore fino a farne una tela vivente che oggi continua a infatuare donne e stilisti di mezzo mondo. Da giocatore Rodman se ne fregava perfino delle Nba Finals, sgusciando a Las Vegas o agli show di wrestling tra una gara e l’altra. Anche se poi di titoli ne ha vinti comunque cinque, tre consecutivi con i Chicago Bulls della leggenda, e dal 2011 fa parte della Basketball hall of fame. Da uomo se n’è fregato a più riprese della legge: a 18 anni finì brevemente in carcere per furto di orologi, è stato più volte arrestato per guida in stato di ebbrezza e violenza domestica, nel solo 2002 ha ricevuto una settantina di visite dalla polizia di Newport Beach, California, per il baccano delle feste nella sua villa. Anche se poi si è dimostrato campione di beneficenza e filantropia. Figurarsi allora il fregarsene della politica: supporter di Trump, amico di Kim Jong Un. Presto in missione da Putin. “Ho avuto il permesso di volare a Mosca in settimana”, Rodman ha dichiarato a Nbc news, senza specificare da chi. “Voglio tentare di liberare Brittney Griner”, la cestista americana prigioniera della Russia da sei mesi e appena condannata a nove anni per trasporto illegale di droga, o per rappresaglia.

AP Photo/Michael Conroy, via LaPresse

Senza un preambolo del genere, parrebbe un film. Ma è la cruda realtà di Dennis Rodman, incontrollabile come il suo soprannome – “The Worm”: pare che da bambino, giocando a flipper, si muovesse in uno strano modo disarticolato. Coglierne il confine fra mito e mitomania non è semplice. E lui ci mette del suo. Sempre nella chiacchierata con GQ, l’ex giocatore ha spiegato quale sarebbe stato il suo più grande lascito ai posteri: non nell’ambito della pallacanestro, dove pure il suo straordinario approccio alla fase di non possesso ne ha rivoluzionato gli schemi, ma delle relazioni internazionali. Rodman infatti si attribuisce i meriti del rilascio di vari cittadini americani dai campi di prigionia nordcoreani. E soprattutto dello storico incontro fra Trump e Kim Jong Un nel 2018, quando i rapporti tra Stati Uniti e Corea del Nord erano più tesi che mai. Certo è che a Pyongyang ci era finito quasi per caso, cinque anni prima, secondo un fosco filo conduttore fra sport, mondanità e realpolitik. “Il miglior cestista del pianeta è Michael Jordan”, dice dei suoi compagni di squadra, “il secondo è Scottie Pippen. E poi c’è il diavolo, che sono io”. La famiglia Kim ha sempre avuto un debole per quei Bulls. “Volevano ospitare Mike o Scottie. Entrambi dissero no. Poi vennero da me. Accettai: che ne sapevo di quel che succedeva laggiù?”.