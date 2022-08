“La Serie A sta bene, ma deve pensare al futuro”, ci dice il presidente della Lega 

I piani di Casini: “I fondi devono investire per costruire e lasciare una legacy. Ecco come possiamo aumentare il valore della Serie A all’estero”

La Serie A è pronta a ripartire. Poco più di 80 giorni dopo la festa scudetto del Milan i motori sono già accesi per la stagione più pazza e frammentata di sempre, causa mondiale in Qatar che purtroppo vivremo solo da spettatori. Dal 13 novembre al 4 gennaio ne dovremo fare a meno, una pausa mai vista prima che fortunatamente non riempiremo con un torneo tra scartati come aveva proposto qualcuno. Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A da marzo è alla sua prima vigilia. Tocca a lui raccontarci come sta il calcio italiano a una settimana dal via del campionato. “Sta bene. Le squadre mi pare si siano tutte rafforzate e c’è anche molto entusiasmo, probabilmente dovuto anche alla vicinanza tra la fine del campionato scorso e questo nuovo inizio”.