“La nostra Serie A è diventata la Serie B d'Europa”. Parla Paolo Scaroni

“La nostra Serie A è diventata una Serie B se comparata con gli altri grandi campionati europei. Ci hanno superato tutti, o quasi, negli ultimi vent’anni”. Paolo Scaroni, presidente del Milan campione d’Italia, guarda i numeri – oggettivi – e li interpreta nell’unico modo possibile: la crisi del sistema calcio italiano è grave e se non si interviene in tempo il declino continuerà in modo inarrestabile. Parla il manager esperto che guarda sì con orgoglio la coppa del campionato appena portata a casa ma già pensa al domani. Il Milan vince, ma per essere competitivo anche a livello globale deve poter contare su un sistema calcio che esca dalla sua dimensione paesana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE