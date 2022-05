La vittoria del Milan può insegnare qualcosa anche all'Italia

Dice Paolo Scaroni, presidente del Milan, che lo scudetto vinto domenica scorsa dalla squadra allenata da Stefano Pioli è avvenuto in un momento chiave per la storia del calcio italiano. Il tema in questione non ha a che fare con l’attrattività del nostro campionato, uno dei pochi in Europa a essersi deciso all’ultima giornata e uno dei pochi ad aver assegnato il titolo a una squadra che il titolo non lo vinceva da molti anni, ma ha a che fare con un tema ben più delicato al centro del quale, dice Scaroni chiacchierando con il Foglio, “c’è una rivoluzione silenziosa che sta attraversando da mesi l’identità delle squadre che fanno parte della serie A: l’internazionalizzazione delle proprietà. Il campionato che si è appena concluso ha fatto segnare un numero record di società controllate da proprietà straniere e se si esclude la proprietà cinese dell’Inter, sette delle venti squadre di serie A appartenevano a imprenditori o fondi americani (Atalanta, Fiorentina, Genoa, Milan, Roma, Spezia, Venezia in serie A; Parma, Pisa e Spal in serie B; Cesena in Serie C).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE