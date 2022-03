Chi è Lorenzo Casini, il giurista al vertice della Lega Serie A

“Davide contro Golia!”. L'esclamazione è di un osservatore esperto di sommovimenti ai vertici calcistici nazionali, nel momento in cui Lorenzo Casini – quarantasei anni, studi e radicamento a Roma (quartiere Prati, dove vive con la moglie Chiara e i figli Giulio e Valeria), capo di Gabinetto al Ministero della Cultura con Dario Franceschini e professore ordinario di Diritto amministrativo (area Sabino Cassese) – è stato stato eletto con 11 voti favorevoli. Non è un caso che sia piaciuto al partito informale degli americani con quote di proprietà nei club, dicono gli insider, sottolineando “l'indipendenza e la competenza” di Casini. Il nuovo presidente, infatti, non è organico ma non è marziano rispetto al calcio, suo pallino nonché oggetto di numerosi saggi giuridici da lui firmati. E si contano ora pure gli astenuti e si ripercorre la settimana di passione appena trascorsa (dopo un voto andato a vuoto), per capire il perché e il percome del risultato non scontato e della non elezione degli altri, da Andrea Abodi a Lorenzo Bini Smaghi passando per Mauro Masi, per non dire di colui che in origine fu scartato: Carlo Bonomi, presidente di Confindustria.

