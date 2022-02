La “Mission impossible” di Bonomi: riformare il lavoro nel calcio

“Basta rinvii, basta veti, basta giochetti”. Era settembre, quando all’assemblea generale della Confindustria, il presidente Carlo Bonomi nel suo discorso programmatico aveva pronunciato i concetti sintetizzati da questa frase. Sono le parole che dovrebbe ripetere anche domani se la Lega calcio, la cosiddetta Confindustria del Pallone, dovesse trovare i 14 voti necessari per eleggerlo alla presidenza in sostituzione del fuggitivo Dal Pino. I veti incrociati, i giochetti pericolosi, i rinvii dei problemi, sono all’ordine del giorno tra i presidenti della nostra serie A, da sempre alla disperata ricerca di qualcuno che riesca a metterli d’accordo, magari riuscendo pure a fare rispettare le intese prese anche una volta usciti dalla stanza. Il 20 maggio del 2020 Carlo Bonomi è stato eletto alla presidenza di Confindustria con 818 voti favorevoli e un astenuto. Un plebiscito che non avrà mai tra i padroni del pallone, dove la pattuglia dei “lotitiani” è sempre molto battagliera. Sabato, quando sono cominciati i sondaggi, portati avanti dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini e da quello del Torino Urbano Cairo, Bonomi ha dato la sua disponibilità. Inter, Milan e Juve sono d’accordo a votare un candidato così prestigioso. Ma si sa che le assemblee di via Rosellini sono peggio di quelle condominiali in cui si litiga su tutto.

