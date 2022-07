Leclerc merita di essere il numero uno della Ferrari

Non lo consiglia soltanto l’aritmetica, anche se 37 punti in più rispetto al suo compagno sarebbero un bell’aiuto per scegliere. La Ferrari deve decidersi ad affidare a Charles Leclerc la fascia da capitano e a puntare tutte le sue fiches sul numero 16. Mancano undici gare, la Ferrari è in ritardo e non può più regalare punti alla concorrenza per cercare di tenere in gruppo anche Carlos Sainz. Mattia Binotto ricorda che non esiste soltanto il Mondiale Piloti, ma in ballo c’è anche il titolo Costruttori, quello che piaceva tanto a Enzo Ferrari perché premiava la Scuderia e non soltanto i suoi piloti. È verissimo. La Ferrari ha 56 punti di ritardo tra i Costruttori e Leclerc ha 38 punti in meno di Verstappen tra i piloti. In palio ci sono ancora 294 punti, un’infinità.

