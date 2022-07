In Austria vince la Ferrari di Leclerc, secondo Verstappen. Sainz si ritira tra le fiamme

Terza vittoria in stagione per Charles Leclerc, che non vinceva dall’Australia e che aveva un gran bisogno di tornare a sentire l’inno del suo minuscolo Principato. Tre sono stati anche i sorpassi che Leclerc ha inflitto a Max Verstappen a casa sua, un’Austria vestita di arancione con migliaia di tifosi del Campione del Mondo 2021. Una vittoria che pesa però “soltanto” sei punti di recupero per il monegasco sul tulipano capolista. A Verstappen ne restano 38 di margine a 11 gare alla fine della stagione. Le fiamme che hanno avvolto la rossa di Carlos Sainz al 58esimo giro sono però il lato oscuro della medaglia di Maranello perché certamente lo spagnolo sarebbe arrivato secondo dietro il compagno di squadra e avrebbe dato punti per la classifica costruttori (in una domenica da zero per Sergio Perez dopo una sfortunata collisione con Russell nel primo giro) e ne avrebbe tolti a Verstappen.

