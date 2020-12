Mick Schumacher arriva in Formula 1

Mick Schumacher entra nella Benetton con cui il padre si laureò per la prima volta campione del mondo in F1 (foto LaPresse)

Con Kimi Raikkonen durante i primi test ufficiali in Ferrari (Foto LaPresse)

Mick Schumacher in Bahrain ha fatto da tester nelle prove del venerdì (foto Ansa)

La storia della Formula 1 è ricca di figli che hanno inseguito la gloria dei padri. C’è chi ha vinto di più di papà senza scalfirne il mito (Jacques e Gilles Villeneuve), chi non ha neppure potuto avvicinarsi alla grandezza del genitore (Damon e Graham Hill), chi è già molto più forte di papà (Max e Jos Verstappen). Nessuno però ha mai dovuto confrontarsi con un padre sette volte campione del mondo. Mick Schumacher lo farà ufficialmente dalla prima gara della prossima stagione, quando debutterà sulla Haas motorizzata Ferrari. E’ bello che tra i primi a fargli i complimenti una volta arrivato l’annuncio ci sia stato Romain Grosjean che è stato licenziato (prima del fuoco) per lasciargli il posto. Con le sue mani ustionate e fasciate come Lazzaro ha digitato il suo messaggio di benvenuto nel mondo dei grandi. Un bel gesto.

