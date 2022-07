Il ritorno di Galliani, velociraptor del mercato

Dicono che per distinguersi basti aprire un ombrello in un giorno di sole. Non importa se la tua testa è vuota, se non hai un pensiero interessante da esprimere, alcun talento da giocare. Oggi, più di sempre, la distinzione la fa il gesto, e soprattutto l’immagine. Non per nulla in molti social devi semplicemente pubblicare delle foto, anche banali, dove ti metti in posa come una sposa, per farti considerare, apprezzare, in casi estremi anche amare. L’importante è mostrarti, non dimostrare. In questa società dell’immagine, come ormai viene definita da antesignani del costume, il calcio non fa eccezione, tanto che anche i giocatori hanno compreso l’importanza di esistere oltre che in campo, dentro a un telefonino. Balletti, giochi d’acqua, esposizione di oro e di argento, barche, addominali, Rolex and champagne. Tutto serve per raggiungere e moltiplicare pani e pesci, i cosiddetti followers, i quali abboccano con l’amo attaccato al naso. Ma c’è da sempre un signore, un tempo incravattato di giallo, che si distingue senza bisogno di vuote ostentazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE