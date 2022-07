Italia-Brasile 3-2 è stata il nostro secondo 25 aprile

Italia-Brasile 3-2 diede corpo e materia all’impossibile. “Non è un’eresia”, titolava il giorno prima la Gazzetta dello Sport: cercando di farsi coraggio, accostava il pronostico di una partita di calcio a una dottrina anticlericale. Il Brasile 1982 era un’opera d’arte: sconfiggerlo era come prendere a martellate la Pietà di Michelangelo. Batterlo fece entrare tutto il paese in uno stato di grazia e di euforia che si sarebbe protratto almeno fino alla fine del decennio, prima che le cupezze dei primi anni Novanta mutassero pesantemente lo scenario. Ma se, come diceva Churchill, gli italiani trattano le partite di calcio come se fossero guerre, ci fu anche qualcuno che perse: in quarant’anni vi siete mai messi nei panni degli sconfitti? Cosa sarebbe successo per esempio se al 90’ Zoff non fosse riuscito a trattenere il colpo di testa di Oscar, se la palla gli fosse scivolata tra le mani e fosse rotolata beffarda nel sacco del Sarrià? Tutto sarebbe molto diverso: i brasiliani, il calcio, tutti noi.

