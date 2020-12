É morto Paolo Rossi, campione del mondo con l'Italia del 1982

"Una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell'Estate del '82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in Rai, negli ultimi anni.". A dare la notizia nel cuore della notte è il giornalista sportivo Enrico Varriale, poco dopo che la moglie Federica Cappelletti su Instagram aveva postato una foto insieme al marito e un messaggio: "Per sempre".

