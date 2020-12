Paolo Rossi era la leggerezza

Di lui non avresti potuto dire che fosse un grande atleta: si reggeva del resto su ginocchia malandate. E tecnicamente non eccelleva in niente di particolare. Eppure era un lasciapassare, una parola magica: Paolorossi

Paolorrossi si scriveva - anzi si scrive e si scriverà - tutt’attaccato. Come Gigirriva. Il nome si salda al cognome con quella R raddoppiata, rinforzata, rinsaldata. Se quella R era in Gigirriva il rombo di un tuono, o di un potente motore, in Paolorrossi era il ronzio quasi impercettibile di un computer portatile, "i bits d’un flusso d’informazione che corre sui circuiti sotto forma di impulsi elettronici". Gigirriva era il calcio nell’età dell’hardware, Paolorrossi era il football fatto software. In altre parole, Paolorrossi era la leggerezza.

