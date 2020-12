Quando Paolo Rossi fece tremare Barcellona

Dove sorgeva l'Estadi de Sarriá ora c'è un parco e qualche palazzina. Una bella zona, tranquilla. Un tempo un po' meno. Soprattutto nei primi anni Ottanta, a El Farrò non ci si passava mai volentieri. Un po' per la confusione, un po' per le cose che giravano.

Pubblicità

Pubblicità