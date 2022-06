Perché Berrettini quest'anno può vincere Wimbledon

C’è una frase che Matteo Berrettini ha scritto nel suo contributo al libro del mental coach Stefano Massari “O vinci o impari”, pubblicato da Solferino: “Mi dicono che a volte crediamo di essere fermi e invece stiamo solo prendendo la rincorsa”. Il libro, pubblicato nel 2020 si riferisce a uno dei primi infortuni nella carriera del tennista, un osso del ginocchio incrinato. Non aveva ancora vinto niente e già conviveva con l’incombenza degli infortuni, quando il tennis va avanti, proclama nuovi campioni e tu sei costretto a restare a guardare. Berrettini conosce a memoria il suono che riproduce la macchina delle risonanze magnetiche, conosce le pause, il rumore assordante e improvviso, ha passato parecchio tempo lì dentro, costretto a fare i conti con un fisico fragile, che sembra farlo apposta a presentare il conto subito dopo i momenti di gloria, bastone e carota, un servizio a 205 chilometri orari in cambio di addominali lesionati, che a ventisei anni non torneranno intatti mai più. A ogni successo corrisponde un crac, un trauma sottopelle che non vede l’ora di emergere e di farsi notare; il 2021 di Berrettini si può riassumere in due immagini: il sorriso con il vassoio d’argento in mano dopo la finale di Wimbledon, le lacrime sdraiato in terra durante le Atp Finals, quando il suo corpo lo ha costretto a un altro stop.

