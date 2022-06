Jannik Sinner e il coraggio di avere paura

Il mitico coach del basket stava per perdere l'uso della mano quando da ragazzino fu colpito durante la Seconda guerra mondiale: "Volevano amputarmela poi ho riaquistato la sensibilità con il pallone in mano. Il segreto? Avere due p... d’acciaio." Una vita a cercare di migliorare la pallacanestro, "che per me deve essere il secondo sport in Italia"