Viva il tennis semplice di Martina Trevisan

Ci eravamo abituati a declinare il tennis italiano soltanto al maschile, distratti dall’abbondanza e dalla varietà. Il femminile sembrava essersi fermato a New York 2015, Vinci contro Pennetta in finale agli Us Open, il non plus ultra da cui si può soltanto precipitare. E infatti così è stato. Più il passato è glorioso, più il presente appare misero. Ad accrescere la miseria, poi, ci ha pensato anche l’altra metà del cielo, che in queste stagioni non ha fatto altro che splendere. Ma quando arrivano le ragazze? Ci si chiedeva. E intanto le ragazze diventavano donne. Nel tabellone principale del Roland Garros quest’anno erano presenti dodici Azzurri, otto maschi e quattro femmine. I grandi nomi da pronostici e su cui scommettere sono tornati a casa. L’unica rimasta in gara è Martina Trevisan, che per la prima volta in carriera ha raggiunto la semifinale in un torneo del Grande slam.

