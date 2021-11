Le sliding doors del tennis italiano: fuori Berrettini, dentro Sinner?

Dopo l'infortunio con Zverev, il tennista romano era sul punto di abbandonare le Atp Finals. Lo avrebbe sostituito l'altoatesino, in una sorta di staffetta azzurra. Ma proverà fino all'ultimo a tornare in campo

Un esperto di calcolo delle probabilità s'incarichi di rispondere a questo interrogativo: quante possibilità c'erano che Jannik Sinner rientrasse dalla finestra, in corsa, nelle Atp Finals a causa di un infortunio dell'amico e compagno di Davis Matteo Berrettini? Non era quotato, nonostante di questi tempi i bookmaker permettano di scommettere su qualsiasi variabile degli eventi sportivi. Forse perché, alla fin fine, era un'eventualità che non si augurava nessuno, nemmeno il più cinico degli osservatori disinteressati. Il numero uno del nostro tennis che, dopo aver battagliato per un set alla pari con la medaglia d'oro olimpica Alexander Zverev, si contrae dal dolore e abbandona il campo in lacrime è un tale strazio che è impossibile gioire per la sostituzione. Al più, sarebbe una forma di soccorso azzurro. Che almeno serva a salvaguardare lo storytelling della prima edizione del master di fine anno a Torino con la partecipazione di uno dei nostri orgogli di casa.