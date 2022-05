Ci sono i big data dietro al miracolo della Royale Union Saint-Gilloise

Una neopromossa in testa al campionato a fine stagione, ma non è il “solito” miracolo. Succede in Belgio e la squadra è la Royale Union Saint-Gilloise (Usg), che con il pari contro il Beerschot ha chiuso al primo posto la Pro League, senza però vincerla. Sì, perché per aggiudicarsi il titolo servirà passare dai playoff, che dal 2010 determinano chi si potrà fregiare del titolo di campione del Belgio, dividendo la stagione in due fasi (la prima con girone “all’italiana”, la seconda con cervellotici scontri tra le prime quattro in un girone da 6 partite). Per ora, dopo le prime due giornate di questa ulteriore fase, l’USG è in testa dopo aver travolto 3-1 l’Anderlecht e pareggiato 0-0 con l’Antwerp.

