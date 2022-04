Ma quindi l'Inter ha già vinto il campionato? Calma!

E quindi, adesso l'Inter ha già vinto? Calma: l'eccesso di semplificazione è un errore che abbiamo già commesso troppe volte in questi mesi, in questa stagione. Va bene che l'elogio della complessità è un po' inflazionato, soprattutto per questioni geopolitiche un po' più delicate e stringenti di un campionato di calcio, ma nessun giallo degno di questo nome si è mai risolto a sei pagine dalla fine. C'è poi la possibilità che, nei meandri emotivi e tattici di questa serie A ultra-livellata, le pagine si trasformino in interi capitoli. Ricordate solo una cosa: al di là dei giocatori che vanno in campo, nessuno dei primi tre allenatori in classifica ha mai vinto uno scudetto. Tant'è che il sottoscritto – lo dico una volta sola e per oggi non lo ripeto più – non considera ancora tagliata fuori nemmeno la cara vecchia Juventus.

