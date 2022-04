Klopp e Guardiola, talento carisma e preparazione

Non ha senso distinguere tra istinto, tentazione ed esercizio, tra desiderio e inclinazione. Troppo velati i confini quando si parla di calcio. L’istinto anticipa l’esercizio ma a volte lo segue. Basta vedere cosa succede in prossimità di una porta dove l’attaccante fa cose che forse ha sognato o magari semplicemente provato. Ma il calcio, detto con una sintesi che rende secca anche l’acqua, è preparazione e talento, il resto sono discorsi: quelli che facciamo tutti i giorni. Il City ha battuto l’Atletico con un tiro in porta e centomila passaggi. Il Liverpool ha steso il Benfica con le giocate in velocità, correndo a favore di vento mentre l’avversario non capiva da che parte guardare.

