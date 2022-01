Il calcio è malato, non solo di Covid. Ora Draghi sollecita Gravina alla prudenza

Il calcio è malato, la Serie A è malata, ma non è colpa soltanto del Covid. Il virus ci ha messo molto di suo, d’altra parte sta scombussolando le nostre vite, ma colpendo il pallone ha avuto vita facile per diffondersi senza trovare solidi ostacoli. Che il maledetto Covid stesse tornando a far paura dopo l’ennesima mutazione lo avevano capito praticamente tutti tranne i geni che governano la Lega Calcio e la nostra Serie A. Forse l’amministratore delegato Luigi De Siervo era troppo impegnato a ritirare il premio al Globe Soccer Awards di Dubai per preoccuparsi di migliorare le difese in vista della ripartenza del campionato in calendario il giorno dell’Epifania. È stato davvero folle pensare che tutto potesse continuare come prima, dopo che si era dato il liberi tutti ai giocatori per le vacanze di Natale permettendo viaggi transoceanici, mete esotiche e tutto quello che ne consegue. Avanti come se nulla fosse, facendo finta di niente, nonostante sia Coni che Figc (nel consiglio federale prenatalizio) avessero sonato l’allarme.

