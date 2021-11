L'Italia ci riprova con il curling

C’è un Europeo per tutte le stagioni, e adesso tocca al curling. Notti magiche. Inseguendo una spazzata, una stone, un bumper weight, un extra-end. “Le sensazioni sono molto buone” racconta al Foglio Sportivo Joël Retornaz, 38 anni, l’uomo coi baffi della nostra Nazionale. “La stagione per noi è iniziata bene, stiamo sviluppando un buon gioco e abbiamo primeggiato in Europa nei tornei di avvicinamento. Andiamo lì con grande voglia di fare”. Oggi (sabato 20 novembre) a Lillehammer, Norvegia, il torneo prende il via contro la Danimarca. Gli azzurri cercheranno di migliorare il traguardo del 2018: un terzo posto che fu gloria e meraviglia. “Il curling è cambiato, non ci sono più differenze nette, né squadre materasso. Le avversarie sono tutte ostiche. Con la Svezia facciamo sempre un po’ fatica, sono pluricampioni del mondo, plurimedagliati, e dunque ci può stare. E poi la Scozia: una squadra veramente forte, hanno vinto anche in Canada”. È l’Italia del ghiaccio, l’altra faccia della gioia. Chiedere a Violetta Caldart, 52 anni, coach delle ragazze azzurre del curling. Anche loro all’esordio in questo Europeo affronteranno la Danimarca. “Abbiamo una squadra giovane, ragazze dai 18 ai 24 anni, e il curling è uno sport di esperienza”, racconta. “Allora dobbiamo essere oneste: Svizzera, Svezia, Scozia e Russia sono di un altro livello rispetto a noi, ma con tutte le altre ce la possiamo giocare. La possibilità di entrare nelle prime sette, e dunque di strappare un pass per i Mondiali, ce l’abbiamo”.

