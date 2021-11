La stracittadina è tornata a camminare

È il Derby. Sì, il derby di Roma accende e divide la città come se fosse la finale di Champions League. Sì, nel derby di Torino c’è una rivalità politico-geografica, la squadra del popolo e della città contro la squadra del padrone, troppo grande e troppo seguita per essere legata a un solo luogo. Sì, nel derby di Genova le gradinate vengono giù come lava ribollente e lo stadio ti sta addosso come non succede altrove. Tutto vero, ma quando si parla di derby, solo per quello di Milano la “d” diventa maiuscola. Il Derby è questo, quello di Milano, di San Siro, la "Scala del calcio", che tra le definizioni abusate da cui siamo circondati è la meno banale. Nello stadione che, forse, ha gli anni contati, domani sera si incroceranno Milan e Inter per un’altra sfida scudetto. Entreranno nel teatro intitolato a Giuseppe Meazza che tornerà ad avere un pubblico dopo venti mesi. Quando cominciai la mia avventura nel giornalismo, mi portarono nell’ufficio di Pilade Del Buono, al Giornale diretto da Montanelli. Pilade aveva strappato Gianni Brera al Giorno e l’aveva portato da Indro. Il suo primo articolo, in quella che allora era la Terza Pagina, campeggiava appeso dietro la sua scrivania. Era il necrologio di Meazza. Il titolo mi è rimasto impresso: “Peppin Meazza era il folber”. Parentesi: era rimasto impresso anche a Montanelli che odiava le espressioni dialettali e fece un bel respiro per accettarlo. Peppin Meazza era il folber, e il Derby la più alta espressione.

