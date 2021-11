Italia è campione d'Europa. Il football americano si colora di Blue

In una partita dominata dall’inizio alla fine, la nostra nazionale ha sconfitto la Svezia aggiudicandosi il titolo. L’ultimo capitolo di una storia che ci vede in crescita costante

L’Italia è campione d’Europa: una frase che - surreale a dirsi - negli ultimi tempi è quasi diventata familiare, consueta. Sui giornali stranieri si parla di “golden era” per lo sport italiano, e l’ultimo capitolo andato in scena domenica scorsa, proprio per un accostamento che potrebbe essere definito “esotico”, suona davvero singolare: la nazionale italiana ha battuto la Svezia 41 a 14, conquistando il titolo di campione d’Europa di Football americano.