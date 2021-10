Roma operazione nostalgia: nelle maglie il vecchio stemma

La società capitolina presenta una nuova maglia con il ritorno dello stemma dell'ultimo scudetto. Via "Roma", riecco "ASR"

La Roma tenta l'effetto nostalgia: confermate le indiscrezioni, torna il vecchio stemma, quello “storico”, con l’acronimo ASR. Merito dell'ultima divisa della società giallorossa, creata dallo sponsor tecnico New Balance. Al posto dello scudetto attualmente utilizzato dalla squadra con la sola scritta “Roma” e dell’iconico lupetto di Gratton (presente sul kit da trasferta) ritorna il simbolo degli anni dello scudetto, adottato dai capitolini dal 1996 - 1997 fino al 2012 - 2013. Poi, l’introduzione di quello attuale, fortemente contestato dalla tifoseria.

ASR



Vi presentiamo il nostro 4th Kit - ASR Edition per il 2021-22! #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/TxyHlEp3p1 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 20, 2021

I supporter dei giallorossi, infatti, hanno sempre criticato il restyling del 2013, arrivando a creare petizioni, striscioni e manifesti, definendolo uno “stemma da bancarella” e “non rappresentativo”. L’acronimo ASR era infatti presente sin dalle primissime versioni del simbolo della squadra, ma la società (al tempo guidata dall’imprenditore americano James Pallotta) aveva giustificato la scelta con la crescente internazionalizzazione del brand: “nel mondo non capiscono la sigla, Roma è più chiaro”.

Il kit pensato è blu scuro, come quello dello scorso anno, con bande orizzontali sopra e sotto loghi e sponsor (una gialla, una rossa). La trama della divisa presenta il lupetto di Gratton riprodotto in serie e lo sponsor Digitalbits al centro della maglia; dietro, all'altezza del collo, una fascia giallo-arancio-rosso con il logotipo AS • ROMA e lo sponsor basso Hyundai. Le maniche sono interamente blu con bordi gialli. A posare per la presentazione, i calciatori Ibañez, El Sharaawy, Smalling e Abraham, oltre ad alcuni tifosi.