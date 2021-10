I settant'anni di Claudio Ranieri

L'allenatore dell'epica Premier League a Leicester oggi è chiamato a salvare il Watford. Il racconto della carriera in cinque curiosità

Avrà anche settant'anni, ma Claudio Ranieri vuole allenare almeno per altri dieci. Così ha detto nella conferenza stampa prima della sfida contro il Liverpool (persa zero a cinque), suo esordio come manager del Watford, avvertendo i cronisti di prepararsi a “vederlo in panchina con il bastone”. Tra i tecnici più iconici della sua generazione, il testaccino ha guidato piccoli e grandi club in tutta Europa, rendendosi protagonista di imprese epiche e avventure non sempre fortunate.

19 - Le squadre

Claudio Ranieri si è seduto sulla panchina di 19 squadre diverse (18 club e una nazionale, la Grecia) nei suoi 35 anni da tecnico. Le prime esperienze alla Vigor Lamezia (interregionale) e alla Puteolana (C1), l’exploit a Cagliari, dove vinse la Coppa Italia di serie C e portò i sardi in due anni in Serie A. Nel 2016, il clamoroso titolo vinto a Leicester. In mezzo, club importanti come Juventus, Inter, Chelsea, Valencia.

2 - Le esperienze alla guida della Roma

Sulla panchina della lupa capitolina c'è stato dal 2009 al 2011 e nel 2019, entrambe le volte da subentrato. La Roma è la squadra di cui Ranieri è anche tifoso. Il testaccino è un prodotto del vivaio e ha esordito nel club nel 1972, collezionando sei presenze. Nessuna gioia in termini di trofei, ma nel cuore dei tifosi resta il ricordo dolceamaro dello scudetto sfiorato nel 2010. A fermare la corsa dei capitolini, due gol di Pazzini a quattro giornate dalla fine.

4 - I match con la Grecia

Le partite disputate da Claudio Ranieri nella sua unica esperienza come commissario tecnico. Alla guida della Grecia totalizzò soltanto un punto, frutto del pari esterno contro la Finlandia. L’esonero arrivò dopo la clamorosa sconfitta casalinga a opera delle modeste Isole Far Oer, che compromise il percorso di qualificazione verso gli Europei del 2016.

2015-2016 - L'anno di "King Claudio"

Era l’estate del 2015 quando la dirigenza del Leicester telefonò a Claudio Ranieri, reduce dalla pessima esperienza come ct della Grecia, per offrirgli la panchina delle Foxes. Chiamato a salvare una squadra senza grandi ambizioni, il testaccino trascinò Vardy, Kanté e compagni a un’impronosticabile vittoria del campionato, celebrata tra le più grandi imprese calcistiche di sempre.

11 - I trofei in bacheca

Nel palmares dell’allenatore romano ci sono undici titoli, tutti ottenuti da tecnico. Oltre alla Premier League vinta a Leicester, una Coppa Intertoto e una Supercoppa Uefa (Valencia), una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana (Fiorentina), due titoli di Serie B (Fiorentina e Cagliari) e un Campionato e una Coppa di Serie C in sella al Cagliari.