La vela in festa alla Barcolana 

La Barcolana sta alla vela come la Maratona di New York alla corsa. Non c’è appassionato che non desideri partecipare almeno una volta nella vita. Non c’è al mondo una festa per chi ha quella passione che abbia eguali. La Barcolana non poteva che nascere e diventare quello che è diventata a Trieste, la Auckland del Mediterraneo. Ad Auckland, in Nuova Zelanda, “la città delle vele” che abbiamo imparato a conoscere grazie alle imprese di Luna Rossa, quando guardi il mare osservi sempre una selva di alberi. A Trieste non è diverso, con le spalle alla meravigliosa piazza Unità d’Italia, puoi vedere barche a vela ovunque. Nella settimana della Barcolana di più. Nessuna altra città può vantare un panorama in grado di competere, neppure Genova che con il più antico Club italiano e il Salone Nautico resta una pietra miliare della vela in Italia.

