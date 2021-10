Il successo della Nazionale passa anche dal marketing

La cura del brand, il boom dei ricavi, lo sponsor Adidas e il nuovo logo: così la Figc sta accompagnando i risultati dei ragazzi di Mancini

La striscia di 37 partite senza sconfitte dell’Italia si sarà anche interrotta con il ko contro la Spagna in Nations League, ma la Nazionale vuole continuare a volare anche fuori dal campo, tra brand e ricavi commerciali. Dopo il flop della mancata partecipazione ai Mondiali, la Figc dell’era Gravina ha intrapreso un percorso di crescita pure lontano dal terreno di gioco e i risultati stanno arrivando.

La Federazione negli ultimi due anni ha fatto un deciso passo avanti, a partire dalla scelta di rinunciare all'advisor gestendo il settore internamente. Una scelta che ha pagato sul piano economico: negli ultimi due anni i ricavi commerciali, escluso il contratto per la maglia, sono cresciuti del 50 per cento rispetto al quadriennio precedente passando da 70 a 105 milioni, in un momento in cui il mercato ha perso il 36 per cento del suo valore. Tutto questo in attesa della grande novità: il nuovo sponsor tecnico. L’accordo con Puma da circa 20 milioni scadrà dopo i Mondiali 2022 in Qatar, ma dal 2023 sulla divisa azzurra comparirà il logo di Adidas, che porterà nelle casse della Figc circa 30 milioni annui. Cifre che porteranno l’Italia nella top 5 per gli accordi relativi allo sponsor tecnico tra le varie nazionali.

Il merito è anche dei risultati, con la vittoria all’Europeo battendo l’Inghilterra in finale a Wembley che ha dato una ulteriore spinta alla visibilità della nazionale a livello di brand. Oltre ad aver fatto crescere anche i ricavi della Figc, tra i maggiori premi dall’Uefa per la vittoria (oltre 28 milioni) e il boom del merchandising (dopo il successo maglie sold-out e nuove consegne sullo store online a partire da dicembre). L’ultimo passo è stato quello di dotarsi anche di un nuovo logo istituzionale, disegnato dalla Indipendent Ideas di Lapo Elkann e presentato nei giorni scorsi. Una immagine per la federazione che si rinnova.