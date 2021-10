L'Italia del volley "non deve avere paura". Parla il ct De Giorgi

Il mantra è già scritto ed è lo stesso che ha caratterizzato la sfavillante estate sportiva azzurra: largo ai giovani. “Ma niente assistenzialismo, solo pari opportunità” mette subito in chiaro Fefè De Giorgi, l’allenatore che, appena si è seduto sulla panchina della nazionale maschile di volley, ha riportato l’Europeo in Italia 16 anni dopo l’ultima volta e con la squadra più giovane del torneo. Messi in archivio i trionfi azzurri (l’ultimo è il Mondiale juniores maschile vinto una settimana fa), questo weekend ripartono la Superlega maschile e la Serie A1 femminile, con il limite del 60 per cento della capienza dei palazzetti che non piace alle società. Un ostacolo che tutta la pallavolo (e non solo) spera di superare il prima possibile, ma con cui dovrà convivere per un po’. Davanti a tutti ci saranno Civitanova, Perugia e Modena, tornata tra le grandi dopo un anno di purgatorio. E poi Trento, che attorno ai giovani ha costruito una chiara identità che l’ha portata fino alla finale di Champions League di maggio. “Sarà la solita Superlega, uno dei campionati più competitivi al mondo – prosegue De Giorgi, che fino a metà della passata stagione era sulla panchina della Lube – e lo dico senza timore di essere smentito, anche alla luce delle mie esperienze in Russia e Polonia”.

