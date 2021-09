La Juve esce dalla Champions per salvare il pianeta

Nella sempre più stucchevole diatriba su chi sia il goat tra gli attempati Messi e Cristiano Ronaldo, per ora a vincere sembra siano le sheeps. Stando a quanto scritto dal Sun, dopo una sola settimana a Manchester l’attaccante portoghese avrebbe già cambiato casa perché disturbato di notte dal belare di pecore probabilmente impegnate in rave party nel giardino di casa sua. Se l’ha scritta il Sun molto probabilmente non è vera, anche se in Italia è stata ripresa da chiunque e spacciata come verissima. Speriamo che qualche associazione animalista non si offenda, si potrà comunque rispondere loro che le flatulenze del bestiame producono gas serra che provocano il riscaldamento globale che causa il climate change che genera la climate emergency che porta al razzismo che produce il sessismo che sfocia nell’omofobia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE