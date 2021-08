Addio alle armi

“Nel 520 dopo Cristo, dalla città di Kanchipuram, vicino a Madras, in India, un monaco buddista iniziò un lungo viaggio verso est. Il suo nome era Bodhidharma. Il suo corpo era sgraziato e i tratti del suo volto gli conferivano un’espressione perennemente inferocita”. La storia la hanno raccontata in molti modi, ma forse è più suggestivo se la ripetiamo prendendo in prestito le parole di un famoso fumetto di Alfredo Castelli: Martin Mystère, il “detective dell’impossibile” della Bonelli. Tanto fu lungo quel viaggio, che continua ancora. Ovviamente, a 15 secoli di distanza il testimone di questa più che millenaria staffetta è stato passato a una quantità di persone. Una fu ad esempio Gichin Funakoshi: un maestro elementare nato a Okinawa nel 1868. Era un bravissimo calligrafo e anche un profondo conoscitore dei classici cinesi, per questo era appunto diventato insegnante. Però aveva alcuni problemi: fisici di gracilità e psicologici di introversione. E un’altra di queste persone è stata Luigi Busà: un siciliano di Avola nato nel 1987, e che aveva una tale tendenza a ingrassare che a 13 anni era arrivato a pesare 94 chilogrammi.

