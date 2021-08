Valentino Rossi lascia la MotoGp

A fine stagione il nove volte campione del mondo lascerà il motociclismo. La moto no, impossibile. "Decisione difficile, dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà”

Valentino Rossi ha deciso, dopo una straordinaria carriera, di scendere dalla moto, almeno da quella con cui corre in MotoGp. Le altre sarà difficile. “Ho deciso di fermarmi a fine stagione”, ha annunciato oggi in conferenza stampa. “Ho deciso di fermarmi. Decisione difficile, dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà”.

Dal prossimo anno i fine settimana tra primavera e autunno rimarranno occupate dai circuiti, ma questi non lo vedranno più in sella. La MotoGP continuerà ad averlo in griglia, almeno per iniziali e numero: VR46, team motorizzato Ducati. C'aveva pensato a prolungare un altro anno, a rimandare ancora il pensionamento dal grande circo, a rimanere ancora eccezione, il punk della moto che non molla, nonostante tutto. I risultati deludenti di quest'anno hanno prevalso sul divertimento di tirare la manetta.

Chi gli chiedeva di ritirarsi ora sarà appagato. Valentino Rossi si ritira davvero, a fine stagione. Ci sono ancora nove gare (forse dieci) per accomiatarsi.

