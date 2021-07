Inizia l'èra del calcio spoilerato

Cosa cambia col pallone in streaming (un sacco di opportunità, ma meglio non avere vicini con la radio accesa)

Da agosto la Serie A sarà trasmessa interamente in streaming. Si potrà obiettare che 3 partite su 10 si potranno vedere anche via satellite. Certo è che gli abbonati Dazn se le potranno godere tutte evitando, per la prima volta, di sottoscrivere altri contratti, permettendosi anche di scegliere –senza la necessità di alcuna antenna – di vederle su una smart TV, un tablet o uno smartphone. Lo streaming è uno strumento utilissimo che ha permesso a ogni telespettatore di seguire quel che vuole ovunque si trovi. Molti di noi hanno imparato a farlo soprattutto in mobilità, collegandosi banalmente tramite un’app. Un’esperienza che regala tanti vantaggi, ma anche alcune frustrazioni.