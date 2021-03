Parabola addio, Serie A su Dazn 

La svolta epocale diventa realtà: sarà Dazn a trasmettere tutta la Serie A. L’assemblea dei club ha infatti assegnato alla piattaforma di streaming i due pacchetti per trasmettere rispettivamente 7 gare a giornata in esclusiva e 3 gare in co-esclusiva fino al 2024, per un investimento pari a 840 milioni di euro a stagione. Il calcio italiano si sposta così in streaming (aspettando novità dalla trattativa tra Sky e la Lega sul pacchetto per le 3 gare in co-esclusiva), in una assoluta rivoluzione per gli appassionati di calcio nel nostro paese. Scompare il doppio abbonamento che ha caratterizzato gli ultimi anni, ma scompare anche il metodo diventato ormai classico per vedere le partite in tv, ovvero la parabola: tutto si vedrà in streaming, tra telefono e app, con Dazn che avrà il supporto tecnologico (ma anche economico) da parte di Tim dopo la partnership annunciata nelle scorse settimane. Un modo anche per fugare i dubbi relativi all’infrastruttura internet italiana: d’altronde, solo qualche giorno fa, il ministro Colao aveva sottolineato che “circa 16 milioni delle famiglie italiane, ovverosia il 60 per cento del totale, non usufruiscono di servizi internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a banda ultralarga”.

