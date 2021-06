L'ossessione tutta nostrana per gli arbitri, anche quando si vince

Non il destro di Insigne né il piattone di Immobile, la scena di Italia-Turchia più vista in replay è il fallo di mano commesso dai nostri avversari. C'entra una fissazione antica, e tutta italiana, per gli arbitri e i complotti. Storia semiseria di una malattia

Stasera c’è Italia-Svizzera e io speriamo che gli azzurri se la cavino di nuovo, ma se non se la cavano, speriamo che non sia colpa dell’arbitro. Altrimenti non ne usciamo più. Ho una domanda per voi: nel dopo Turchia avete rivisto più volte il destro “aggiro” di Lorenzo Insigne, il “porca puttena” di Ciro Immobile dopo aver aperto il piattone sulla respinta del portiere turco o il fallo di mano di Mehmet Zeki Çelik? Risposta troppo facile: il fallo di mano. In euro-mondo-moviola visione è stato propinato in tutte le inquadrature, nord-sud-ovest-est, e con i commenti di solidarietà nazionale, da destra a sinistra. E meno male che abbiamo vinto. Non avessi visto la partita, mi sarei perso i due gol italiani. L’autorete dello iellatissimo Demiral (che chiederà di non giocare più all’Olimpico), neanche pervenuta.