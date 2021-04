Il calcio ha poco da festeggiare

E ora di cosa parliamo? La Superlega è durata il tempo che i tifosi inglesi delle cinque squadre superleghiste si facessero un paio di pinte nei pub davanti gli stadi di competenza. Poi sono usciti e si sono messi a protestare, minacciando, specialmente quelli della Kop di Anfield Road, di ribaltare il celebre refrain dei Reds: “D’ora in poi camminerete da soli”. E giù tutto il castello (di carte, nel vero senso della parola), una specie di fuga da Dunkerque più scomposta di quella storica. “Sorry guys we made a mistake”. Ma vi aspettavate applausi, baci e abbracci? Se fai la rivoluzione (anche dall’alto), diceva Indro Montanelli, non puoi sperare nell’appoggio dei carabinieri e nella benedizione del Papa (a proposito, dal Papa ci torniamo). Tutto finito. Per ora.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni