La panca per gli addominali l’ha sistemata in salotto, sul tappeto, tra il vaso di felce e la vecchia tv. E quando ha voglia di correre sale in mansarda, esce sul terrazzo, si allaccia con un elastico alla finestra della veranda e simula uno scatto prodigioso. “Ho settantasette anni, ma il corpo di uno di quaranta, la testa pure”. Lamberto Boranga non molla. Ai tempi del virus si è organizzato come può. Come fanno tutti. “Sveglia presto, colazione più un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.