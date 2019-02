La zona d’ombra (titolo originale Concussion), con Will Smitt e Alec Baldwin, è uno dei film più belli in assoluto sul football americano. Racconta la storia di Bennet Omalu (Smith), medico nigeriano emigrato a Pittsburgh, che nei primi anni 2000, in seguito alle autopsie effettuate su alcuni ex giocatori di football morti prematuramente, scoprì la Encefalopatia traumatica cronica, una incurabile malattia del cervello, causata dai ripetuti colpi alla testa. E negli Stati Uniti, se giochi a football, i colpi alla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.