Ce lo chiede il calciomercato

Mino Raiola

Non si veste, abita in qualcosa che lo avvolge. Non parla, mastica uno slang. Spiega, con le virgole attaccate al discorso come palle di Natale appese all’albero. E adesso che viene la Befana, si palesa anche di notte, con le scarpe tutte rotte, in quanto l’abbigliamento è l’ultima delle sue preoccupazioni. Conduce le trattative dove vuole lui, dentro un vicolo cieco o in aperta campagna. Dipende da cosa gli è utile. Impossibile da lontano valutare il segreto dei suoi successi. Di sicuro, per qualsiasi dirigente, c’è il timore di trovarselo davanti a parlare di soldi. Perché sul tema sa mettersi elegante all’improvviso.