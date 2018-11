Perché tiriamo i sassi agli arbitri? Parla Rizzoli

Oggi e domani nel Lazio non si gioca a calcio. Campionati sospesi dopo l’aggressione subìta da un ragazzo di ventiquattro anni, studente universitario con la passione per l’arbitraggio. Domenica scorsa, Riccardo Bernardini è stato prima preso a sassate, quindi a schiaffi. Talmente forti da farlo cadere a terra e sbattere la testa. Svenuto, è finito in ospedale con un trauma cranico. Gli aggressori non avevano gradito certe sue decisioni, a quanto pare. Con Nicola Rizzoli, responsabile degli arbitri di...

