Il Napoli, dai soliti noti di Sarri agli ignoti ritrovati di Ancelotti

UDINESE-LAZIO

(mercoledì ore 19, arbitro Maresca di Napoli)

In teoria, dovrebbe essere una partita divertente. Si affrontano due delle squadre più in forma, e non soltanto per le vittorie dell'ultima turno. A Udine stanno scoprendo il talento di Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo che aveva vivacchiato nella prime due stagioni. In cinque partite ha realizzato quattro gol, sui sei complessivi dei bianconeri. E, spesso, non sono stati banali.