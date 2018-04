Il dilemma del Crotone e le domande a Gasperini. Il sabato nel pallone

CAGLIARI-UDINESE

(sabato ore 15, arbitro Giacomelli di Trieste)

Due crisi a confronto: il Cagliari perde da tre partite, l'Udinese addirittura da otto. In Sardegna hanno cercato la svolta licenziando il ds Rossi, mossa fuori tempo come una dichiarazione di Di Battista (padre o figlio, fate voi), in Friuli non la cercano tenendo in sella Oddo. Intanto si avvicina chi sta dietro.