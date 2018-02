BOLOGNA-GENOA

(sabato ore 18, arbitro Giua di Olbia)

Le minestre riscaldate (a volte) funzionano. Più d'uno aveva inarcato il sopracciglio quando Preziosi aveva richiamato Ballardini per dare un senso alla stagione del Genoa. Dopo tre vittorie consecutive, i liguri non soltanto hanno allontanato la zona salvezza, ma sono la squadra del giorno. Occhi puntati su Antonio Giua: nel 2017, di questi tempi, dirigeva Cremonese-Alessandria in serie C, oggi debutta in A. Compirà 30 anni a marzo, almeno gli arbitri non hanno paura a puntare sui giovani.