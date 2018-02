Il riscatto di Mazzarri e la via smarrita da Berardi. La domenica nel pallone

TORINO-JUVENTUS

(domenica ore 12.30, arbitro Orsato di Schio)

Appuntamento insolito all'ora di pranzo per il derby: l'alternativa per i tifosi è tra un americanissimo brunch o per una più tradizionale merenda sinoira. Nel mezzo, la partita. Juventus ammaccata dopo il pareggio interno in Champions contro il Tottenham (solo chi capisce poco di pallone può reputarla squadra di second'ordine), con Allegri parecchio seccato con per i mugugni dell'ambiente. Toro che ripone le solite speranze di un'intera stagione nelle due partite contro i bianconeri. Mazzarri ha ricompattato la squadra, se riuscirà a non caricare di eccessi la partita (come faceva il suo collega Mihajlovic) magari ci scappa la sorpresa.