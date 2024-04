Il benessere fa passare la voglia di fare l'amore, ma sui porno si va fortissimo

"Indovinate chi sono le protagoniste principali del porno online? Le donne. E sono perlopiù sottomesse, malmenate. Non possiamo delegare al porno l’educazione sessuale e sentimentale dei nostri ragazzi", ha raccontato Lilli Gruber da Fazio. Il suo “Non farti fottere”, edito da Rizzoli, è uscito in questa settimana. “Nessuno parla del supermercato online di contenuti vietati ai minori che nella realtà sono raggiungibili anche a chi ha meno di 18 anni. Il 30 per cento delle immagini in circolazione online sono immagini esplicite. Sono dati di fatto”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE