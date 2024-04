Gender, uno scandalo inglese

Nel 2009 il servizio di sviluppo dell’identità di genere (Gids) del servizio sanitario inglese (Nhs) ha visto meno di 50 bambini all’anno. Da allora, la domanda è aumentata di cento volte, con più di cinquemila in cerca di aiuto nel 2021-22. L’improvviso aumento è andato di pari passo con l’adozione di un modello di cura “di genere”, con trattamenti ormonali. I servizi sono rimasti sopraffatti, con giovani vulnerabili che reclamano interventi medici, nonostante la mancanza di prove sugli effetti a lungo termine. Così la dottoressa Hilary Cass è stata incaricata, nel 2020, di esaminare lo stato dei servizi pubblici per i bambini che si identificano come trans. Il suo report finale è un verdetto schiacciante sul percorso medico a cui sono stati indirizzati migliaia di bambini. Segna una svolta in anni di aspro dibattito su come aiutare questo gruppo di giovani in difficoltà, confermando un passaggio verso un modello olistico che tenga conto dei più ampi problemi di salute sociale e mentale che guidano l’aumento della domanda. Riportiamo alcuni elementi rilevanti della relazione, lunga 388 pagine e molto dettagliata.

