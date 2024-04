Com'è difficile fare figli da Bolzano in giù: le politiche per la natalità dell'Alto Adige

Il bilancio della natalità in Italia è tristemente e cronicamente negativo. Ininterrottamente dal 2007, ogni anno i nuovi nati sono ben meno dei morti: 379 mila a fronte di 661 mila nel 2023. In una mappa uniformemente in rosso, spicca l’eccezione rappresentata dalla provincia di Bolzano: unica in controtendenza con 4.690 nati a fronte di 4.551 morti. Capire che cosa determini questa eccezione è il primo passo per poterla imitare, ed è quindi esercizio molto utile.

